Visita guidata a Palazzo Maffei alla scoperta della collezione Carlon

Visita a Palazzo Maffei e alla collezione Carlon, un prezioso scrigno di tesori da scoprire nel cuore della nostra città. Seguiteci in questo percorso per conoscere opere, installazioni ed artisti di fama mondiale e per la vista spettacolare su piazza delle Erbe.

Ritrovo il 18 febbraio 2023 alle ore 10 alla colonna del leone di San Marco

Prenotazione: contattare la guida Erika Montresor, cell. 339 8939398

Durata della visita circa 2 ore

Costo a persona: 10 euro + il prezzo del biglietto (10 euro ridotto per i veronesi, faremo un biglietto di gruppo per agevolare l'ingresso)