Visita guidata da Verona a Padova: "Giotto con macchina del tempo"

C'è in Veneto il più grande salone pensile, senza colonne, al mondo. Lungo 80 metri, alto 40, risale al 1200 ed era decorato dal più gigantesco ciclo di affreschi di Giotto, andati però distrutti da un incendio. Il salone fu nuovamente decorato con 533 affreschi, ed ora, per poche settimane, con una sorta di macchina del tempo, il capolavoro di Giotto tornerà a vivere. Un sofisticato video-mapping fatto di giochi di luce e suoni, sovrapporrà l'antico ciclo pittorico agli affreschi oggi visibili. Nel Palazzo della Ragione a Padova un'emozionante esperienza immersiva da ricordare per sempre: volete farla anche voi? Scopriremo una delle città più antiche d'Italia, con 3000 anni di storia.

Una città d'acqua che era un'isola circondata da fiumi, attraversata da canali, protetta da bastioni. 3694 metri lineari di affreschi entrati nella storia. Otto siti affrescati dai più grandi artisti del Trecento. La seconda basilica più grande del mondo e la seconda università più antica, una delle piazze più grandi d'Europa, il primo orto botanico del pianeta... siete sicuri di conoscere Padova? Avete mai assaggiato l'esclusivo Spritz verde all'assenzio o lo Zabaione Stendhal nel famoso Caffè Pedrocchi? Una giornata per conoscere molto dell'enorme eredità culturale patavina: la basilica di Sant'Antonio, le piazze principali, l'università, il labirinto di portici, tanti altri monumenti meno noti e alcuni brani del? ciclo affrescato trecentesco è stato riconosciuto dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, tra cui il capolavoro assoluto di Giotto, Cappella Scrovegni. E vedremo al buio il monumento dedicato alla luce (oltre ai mercatini di Natale).

Attenzione: prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre: info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991. Posti limitati. Incontro ore 8 alla stazione di Porta Nuova e rientro a Verona alle 20.40 Il costo di 55 euro include: visita turistica intera giornata, ingresso Cappella Scrovegni, ingresso a Palazzo della Ragione per lo spettacolo giottesco, Spritz verde (oppure Zabaione Stendhal o caffè alle menta Pedrocchi), biglietto ferroviario A/R.