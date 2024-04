Visita guidata a Verona: "La nuova città fuori città"

Dagli austriaci ai tedeschi, dagli americani agli inglesi e ora la passione e l’estro italiano creano uno spazio moderno e di respiro europeo. Tutto questo è concentrato in una porzione di città, davanti alla fiera, conosciuta dai più come l’elegante sede veneta di Eataly, ma dove c’è e ci fu molto altro: il primo aeroporto di Verona, l’ex ippodromo della città, l’ultima battaglia della seconda guerra tra nazisti e Alleati, la più grande stazione frigorifera d’Europa, uno dei più cruciali forti austriaci ed ora il recupero creativo di un’area di archeologia industriale dove è già intervenuta un’archistar mondiale. Una visita per scoprire un luogo dove passato e futuro si fondono meglio che altrove: un quartiere che ambisce a diventare il meglio della Verona del terzo millennio.

Domenica 5 maggio, ore 15. Incontro davanti a Eataly, via Santa Teresa 12, Verona. Costo: 10 euro.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 329312399