Visita guidata a Verona: porte, portoni e portali lungo la via Postumia

In nessun’altra città, vicine o lontane, le facciate delle case e dei palazzi sono così ricche di decori. In questo percorso che tiene in considerazione oltre che gli archi d’ingresso anche i portali delle chiese scopriremo i diversi significati simbolici e le molteplici funzioni attribuite alla "porta", dai tempi antichi fino ad oggi. Verona, infatti, vanta la presenza di archi e di portali che vanno dalla classicità romana e passando per il Medioevo e il Rinascimento arrivano fino al Barocco e allo stile eclettico. La passeggiata si svolgerà da Porta Palio al Duomo passando per Santa Anastasia.



Prenotazione obbligatoria: Stefano Mutti, cell. 349 1668419.

Date: 26 febbraio ore 15

Appuntamento: Porta Palio

Contributo: 12 euro a persona

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/assoguideverona.