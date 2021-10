"Verona tabù": una visita guidata per riscoprire aspetti nascosti e taciuti della storia cittadina

Quello che viene definito il mestiere più antico del mondo ha sempre suscitato atteggiamenti contrastanti in noi: compassione, disprezzo, curiosità, timore, raramente indifferenza. La prostituzione ha accompagnato l’intera storia della nostra città, spesso tenendosi in disparte, altre volte salendo alla ribalta delle scene, solitamente per episodi non molto felici. Certo, le nostre “lucciole” non hanno il fascino che circondava le cortigiane veneziane, ma De André avrebbe cantato anche per loro «non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male, qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese».

Una visita guidata dal taglio particolare, che vi farà conoscere aspetti nascosti e taciuti della storia di Verona, personaggi ignoti ai più, aneddoti e particolarità davvero inaspettati.

DATA: domenica 17 ottobre, ore 15.00-17,30 circa

PUNTO D'INCONTRO: Piazza Bra (statua Vittorio Emanuele II)

CONTRIBUTO RICHIESTO: 12 euro

