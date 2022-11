Visita guidata: "Verona, la collina delle origini"

Un pomeriggio alla scoperta delle origini di Verona. Il colle abitato dai primi Veneti, rifugio dei più antichi insediamenti umani in città. Lungo l'Adige, ai piedi e sulle pendici della collina più vicina, si stanziarono gli antenati dei Veronesi di oggi. Quello che oggi chiamiamo "colle di San Pietro" fu la culla della città odierna. Ragioni strategiche, di sicurezza e di praticità consigliarono di insediare lì il primo villaggio umano. E da lì passarono, in maniera più o meno pacifica, molte civiltà e culture diverse.

Oggi il teatro Romano è il monumento più autorevole che documenta l'importanza del sito. Ma non c'è solo quello. Visiteremo il teatro e il museo, ma scopriremo anche perché i ponti romani erano proprio lì. E poi l'odeon, il porto romano, una delle chiese più antiche della città, le regge barbare di Goti e Longobardi, castelli medioevali, caserme austriache... tutto nello stesso luogo.

La Storia della città è tutta concentrata nel raggio di poco più di cento metri, come in nessun altro luogo al mondo e come - forse - nemmeno i Veronesi percepiscono. E poi tante curiosità: il modellino dell'Arena del 1700, quello dell'Arco dei Gavi che servì per la ricostruzione dell'opera, i mosaici che documentano gli spettacoli nell'anfiteatro... ed è vero che i Romani facevano la cacca tra le tombe?

Appuntamento: ore 14.30 a Ponte Pietra. Costo:10 euro, incluso l'ingresso a Teatro Romano, Museo Archeologico e noleggio delle radio che saranno utilizzate durante la visita. Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 329 3123991.