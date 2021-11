Dentro colle San Pietro: visita guidata a Verona

Dentro Colle San Pietro: le origini di Verona, il Teatro Romano e il Museo Archeologico. Una visita completamente dedicata al Colle di San Pietro, alla sua storia e agli edifici che lo caratterizzano. Primigenio sito d’insediamento nel millenario sviluppo della nostra citta' ed impareggiabile quinta scenografica per il centro storico, il colle, come lo vediamo oggi, e' mirabile esempio di stratificazione storica ed architettonica.

Ne ripercorreremo le vicende che vi si sono succedute dall’epoca pre-romana a quella asburgica e visiteremo il complesso monumentale-museale costituito da Teatro Romano e Museo Archeologico, con il suo affascinante allestimento e le sue preziose collezioni.

La visita guidata è proposta con le stesse modalità per due mattine successive per garantirne lo svolgimento in gruppi di massimo 20/25 persone.

Informazioni e contatti

Per accedere al complesso teatro-museo occorre esibire il green pass all’ingresso in biglietteria.

Durata: 2h30

Nel costo di 15 euro è compreso anche il biglietto d’ingresso a teatro e museo

Prenotazioni entro venerdi' 19 novembre ore 12 per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.