Visita guidata a Verona

Una passeggiata di un'ora e mezza nel cuore di Verona per conoscerne la storia, i monumenti simbolo e le curiosità. Le nostre tappe: Piazza Bra con l'Arena, Porta Leoni, Cortile di Giulietta, Piazze delle Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, Ponte Pietra.

DATA: 2 gennaio 2024 dalle 14.15 alle 15.45

Prezzo visita guidata:

Adulto 12 euro

Ragazzo 6-17 anni 5 euro

Ritrovo: alla fontana centrale di Piazza Bra (15 minuti prima dell’inizio della visita guidata)

Per chi volesse arrivare in treno, fuori dalla stazione “Verona Porta Nuova” c'è la banchina degli autobus. La linea 101 ci mette 10 minuti per arrivare in Piazza Bra. Oppure a piedi bisogna calcolare circa 20 minuti.

Meteo: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.

Per info e prenotazioni inviare un WhatsApp al 338 5924991.

