Passeggiata nel Novecento di Verona, tra le mura ed un bunker tedesco

Un percorso poco battuto, così come in generale la storia del Novecento veronese, sarà al centro di una visita guidata da Daniele Bressan a Verona. Un giro tra i bastioni ed anche all'interno di un autentico bunker tedesco è in programma sabato 9 ottobre alle 10. La partenza è dall'ingresso dei Giardini Raggio di Sole, lato Porta Nuova. Il contributo richiesto è di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 347.6437003. La visita è confermata anche in caso di pioggia e non è richiesto Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...