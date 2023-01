Visita guidata da Verona a Mantova: "Le donne, i cavalier, l'arme e i palazzi" il 22 gennaio 2023. Ad una quarantina di chilometri da Verona, la romantica Mantova ci aspetta con i suoi eleganti palazzi e la storia antica. Forse in pochi conoscono la straordinaria residenza della nobile famiglia D'Arco, diventata, generazione dopo generazione, un’autentica casa-museo, ricca di dipinti, arredi, un gabinetto naturalistico e la “Sala dello Zodiaco”, un affresco-capolavoro del 1500 opera del veronese Giovan Maria Falconetto. Dello stesso periodo il più celebre capolavoro di un altro veneto, Andrea Mantegna, che nella Reggia dei Gonzaga firma la “Camera degli Sposi”. Con la nostra guida Anna, socia Ippogrifo e mantovana doc, esploreremo, per quanto possibile, una parte della Reggia che con i suoi 34mila metri quadrati e oltre 500 ambienti è un’autentica città nella città.

Cammineremo tra i cicli affrescati a tema cavalleresco del Pisanello, gli arazzi di Raffaello, ammireremo Rubens, spieremo lo studiolo privato di una delle donne più straordinarie della Storia, Isabella d’Este. Ma Mantova, Regione Europea della Gastronomia, è nota anche per la sua cucina dai sapori intensi, per cui, in pausa pranzo, potremo anche provare un primo a base di tortelli di zucca o risotto alla mantovana, un po’ di sbrisolona ed un calice di lambrusco.

Incontro alla stazione di Verona Porta Nuova ore 9.10. Rientro previsto per le ore 19.17. Costo: 55 euro comprensivi di guida intera giornata, accompagnatrice da Verona intera giornata, biglietto ferroviario A/R, biglietti di ingresso di Palazzo D’Arco, Palazzo Ducale, Camera degli Sposi, noleggio auricolari. 70 euro con pranzo.

Prenotazione obbligatoria entro il 19 gennaio: whatsapp 339 8717091 o email info@infoverona.it L’escursione verrà effettuata con minimo 20 partecipanti.

