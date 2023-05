Visita guidata a Giardino Giusti il 20 maggio 2023. Alla fine del 1200 la famiglia Giusti si trasferì dalla Toscana a Verona per sviluppare l’industria della tintura della lana, prima fonte di ricchezza della città scaligera. Nel 1406 Provolo Giusti acquistò un’area contigua all’antica via Postumia.

Nel corso del XVI secolo quello che era in origine un insediamento produttivo venne convertito in un palazzo di rappresentanza nello stile del Sanmicheli, completato da un giardino formale con bossi, cipressi, fontane e grotte, secondo la moda del tempo. Principale artefice del giardino e del palazzo fu Agostino Giusti (1548/1615), uomo colto, appassionato di musica e di pittura, in contatto con i Medici e gli Asburgo, nonché fiduciario dei Veneziani.

Il Giardino Giusti richiamava molti elementi dei giardini medicei, punto di riferimento estetico delle élites colte dell’epoca. Con il diffondersi in Europa del Grand Tour il Giardino Giusti divenne tappa obbligata di tutti i grandi viaggiatori di passaggio per Verona tra cui poeti, artisti, teste coronate. Cosa vedremo: Il parco e L’appartamento ‘900.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: https://venetosegreto.com/eventi/.

Immagine locandina Veneto Segreto