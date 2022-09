Visita guidata a Giardino Giusti il 10 settembre 2022. Alla fine del 1200 la famiglia Giusti si trasferì dalla Toscana a Verona per sviluppare l’industria della tintura della lana, prima fonte di ricchezza della città scaligera. Nel corso del XVI secolo trasformarono la zona in un palazzo di rappresentanza con un giardino formale di bossi, cipressi, fontane e grotte, secondo la moda del tempo. Con il diffondersi in Europa del Grand Tour il Giardino Giusti divenne tappa obbligata di tutti i grandi viaggiatori di passaggio per Verona tra cui poeti, artisti, teste coronate.

