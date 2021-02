Riapre a Verona l'area archeologica di Corte Sgarzerie: visita guidata al Criptoportico

Dopo un anno esatto di chiusura, colpita prima da un guasto tecnico e poi dalle limitazioni imposte dalla pandemia, e a sette anni esatti dalla sua prima apertura al pubblico, riaprono le porte dell'Area Archeologica di Corte Sgarzerie!

Dal 12 febbraio 2021 il sito archeologico Criptoportico di Corte Sgarzerie a Verona sarà visitabile ogni venerdì pomeriggio in due turni di apertura nei seguenti orari: 16 e 16.45.

Prenotazione obbligatoria

Visita guidata su richiesta con contributo minimo volontario (5 euro a persona)

Durata visita guidata 40 minuti circa

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Posti limitati nel rispetto delle misure preventive

All'interno dell'area archeologica, una nuovissima vetrina ospita la copia in resina dell'eccezionale tavola bronzea del catasto A di Corte Sgarzerie, un documento dal valore storico-archeologico inestimabile, altrimenti non accessibile al pubblico. Il lavoro, promosso e coordinato da Archeonaute, si è svolto a partire da un rilievo fotografico dell'originale, poi elaborato in un modello 3D e infine stampato con stampante 3D.

Web: https://www.facebook.com/Archeonaute-Criptoportico-di-Corte-Sgarzerie-e-Villa-Romana-di-Valdonega-273417036140901/.