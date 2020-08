Visita guidata con Camilla Bertoni alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti​

Giovedì 20 agosto, alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, la storica dell’arte Camilla Bertoni accompagnerà il pubblico nella visita guidata gratuita alla scoperta di "Zannoni interprete della committenza borghese di fine ‘800". Durante il percorso, con inizio alle ore 16, saranno presentati i legami intercorsi tra la committenza e l’artista nella società di fine ‘800, oltre alle opere realizzate e alle diverse modalità interpretative utilizzate.

Seguiranno, con inizio sempre alle ore 16: venerdì 21 agosto la visita con lo storico Pietro Trincanato, su ‘Celebrare il passato per costruire il futuro. Ugo Zannoni fra Risorgimento e Unità d'Italia’. Il 27 agosto, con la storica dell’Arte dei Musei civici Isabella Brezigar, su ‘Le donazioni di Ugo Zannoni e l'origine della Galleria d'arte moderna’. A chiusura degli appuntamenti di agosto, venerdì 28, visita con la storica dell’architettura Maddalena Basso, su ‘Ugo Zannoni e Giacomo Franco: un patronato artistico’.

Tutti i sabato e le domenica, invece, gli operatori didattici dei Musei Civici di Verona illustreranno al pubblico la collezione della GAM e, al termine del percorso, la mostra di Ugo Zannoni.

Informazioni e contatti

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria e previo acquisto del biglietto (online o presso la biglietteria). La durata massima prevista è di un'ora; con gruppi di 15 persone nel pieno rispetto dei protocolli regionali di sicurezza. Si accede dalla Scala della Ragione, dove i flussi saranno regolati in entrata e in uscita nel rispetto della procedura operativa adottata per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19; prenotazione obbligatoria.

Prenotazione gratuita della guida da effettuarsi almeno un giorno prima chiamando i numeri 045 8036353 o 045 597140 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16; sabato ore 9-13) oppure inviando un’email a: segreteriadidattica@comune. verona.it.

Ulteriori informazioni sul sito della GAM.