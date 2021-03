"Dante a Verona - Dante e Verona", un tour guidato sulle orme del Sommo Poeta

Tu proverai sì come sa di sale

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.

Questi versi danteschi ispireranno domenica 7 marzo due visite proposte dall’Associazione Guide Ippogrifo. Al mattino trekking urbano su e giù per alcune scalinate, nel pomeriggio esplorazione degli aspetti meno noti sulla presenza di Dante in città.

Ore 15: Dante a Verona - Dante e Verona

Il Dante che non ti aspetti, tutto quello che a scuola non viene raccontato del poeta, compresi gli aspetti meno noti della sua biografia. Il vero aspetto fisico, il rapporto con poteri oscuri (come con la magia e i Templari), la sua partecipazione ad una delle battaglie più truculente del Medioevo. E, alla vigilia dell’otto marzo, l’incredibile modernità di un artista che si era scelto come pubblico e destinatario l’universo femminile.

Sullo sfondo…Verona scaligera, tanto importante per la sopravvivenza di Dante e la stesura di alcuni capolavori, oltre alla Commedia, ma incredibilmente assente nei suoi scritti: non una parola sull’Arena o su qualunque altro monumento della città. Perché? Da questo insolito tour è nato anche lo spettacolo Silent Dante del Teatro Nuovo. Anche questa visita sarà condotta in sicurezza, con mascherine, distanziamento, radio e auricolari.

Appuntamento alle ore 15 alla Statua di Vittorio Emanuele in Piazza Bra

Costo: 10 euro

Durata: 2 ore

Informazioni e contatti

Per informazioni ed iscrizioni: