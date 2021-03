Visita guidata all'aperto a Verona per scoprire il "Dante che non ti aspetti"

Dante a Verona e l’esplorazione di Veronetta, su e giù per scale e pendii, saranno due visite guidate protagoniste della domenica con le guide Ippogrifo. A meno di divieti last minute con l’entrata in zona rossa, domenica 14 marzo 2021 saranno riproposte due visite che la scorsa settimana avevano registrato il tutto esaurito. In zona arancione, infatti, le visite guidate all'aperto sono comunque autorizzate.

Alle ore 15 il Dante che non ti aspetti, tutto quello che a scuola non viene raccontato del poeta, compresi gli aspetti meno noti della sua biografia. Sullo sfondo…Verona scaligera, tanto importante per la sopravvivenza di Dante e la stesura di alcuni capolavori, oltre alla Commedia, quanto incredibilmente assente nei suoi scritti. Anche questa visita sarà condotta in sicurezza, con mascherine, distanziamento, radio e auricolari. Oltre alle regole generali di mascherina e distanziamento, le guide Ippogrifo utilizzano sempre sistemi di trasmissione radio e auricolari monouso, limitando la partecipazione a piccoli gruppi.

Appuntamento alle ore 15 alla Statua di Vittorio Emanuele in Piazza Bra

Costo: 10 euro

Durata: 2 ore

Alle ore 10 inizierà una escursione guidata dinamica di Veronetta, il quartiere ha l’ambizione di diventare la Montmartre cittadina. Un originale percorso che toccherà (quasi) tutte le scale del quartiere, per raggiungere mura, palazzi, targhe, nomi di strade curiosi, sbirciando dai portoni e nei giardini.

