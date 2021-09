Nella bella Verona alla scoperta degli angoli nascosti e pittoreschi, dell'arte, della storia e delle leggende

Una visita guidata per conoscere Verona con una guida. Scoprirai i monumenti più importanti, gli angoli nascosti e pittoreschi, l'arte, la storia, i racconti e le leggende. Un viaggio entusiasmante per approfondire il fascino di una delle più belle città d’Italia.

Appuntamento il 5 settembre 2021 alle ore 15. Ideale per chi viene a Verona per la prima volta ma anche per i veronesi che vogliano saperne di più sulla propria città.

Informazioni e contatti

Web: https://www.veronaguide.net/it/prodotto/tour-verona/.

