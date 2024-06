Visita guidata gratuita al Museo Nicolis: "Scopri il Mistero nascosto tra le Automobili"

Sabato 22 giugno alle ore 15 il Museo Nicolis organizza una visita guidata gratuita seguita dal divertente Gioco Quiz “Scopri il Mistero nascosto tra le Automobili” per i più piccoli (attività consigliata dai 6 ai 10 anni). Per tutti i visitatori che si prenoteranno all’attività riserveremo l’ingresso omaggio da 0 a 18 anni. Attraverso le suggestive collezioni del Museo, i partecipanti saranno accompagnati in un’entusiasmante passeggiata guidata tra le invenzioni del ‘900. Durante il percorso, i giovani esploratori avranno l'opportunità di conoscere la storia e l'evoluzione delle auto d’epoca, immergendosi in un contesto culturale unico e affascinante.

Dopo la Visita Guidata bambini e ragazzi avranno l’occasione di mettere alla prova abilità e astuzia in un coinvolgente Gioco Quiz, in cui dovranno ricordare tutte le curiosità sugli oggetti scoperti durante la passeggiata, così da dimostrare di conoscere la storia e l’evoluzione delle quattro ruote. La partecipazione all’attività sarà omaggio fino ad esaurimento posti, per questo suggeriamo la prenotazione. Alla fine di ogni attività verrà rilasciato un originale attestato come ricordo speciale della loro giornata al museo.

Il Nicolis è un luogo originale per dare valore al proprio tempo libero, passeggiando immersi nella grande bellezza del design di centinaia di auto, moto, bici d’epoca e non solo. Storie, curiosità e invenzioni del XX secolo racchiuse in 6.000mq: dal primo motore a scoppio, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, alla mitica DeLorean DMC 12, famosa per il film "Ritorno al futuro". Fanno parte della collezione oltre 200 auto d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette, 500 macchine fotografiche, 100 strumenti musicali, 102 macchine per scrivere, un’area militare con cimeli della Prima e Seconda Guerra Mondiale, modellismo e una rara collezione di 106 volanti di Formula 1. Opere dell’ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, storici e stilistici.

Informazioni e contatti

Prenotazione consigliata, fino ad esaurimento posti. Prenota direttamente a questo LINK oppure chiama il numero +39 045 6303289 o scrivi a info@musenicolis.com.

Museo Nicolis Verona, Lancia Astura Mille Miglia del 1938 / foto Ivano Mercanzin via ufficio stampa Msueo Nicolis