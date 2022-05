Visita allo storico Giardino di Pojega in occasione dell'iniziativa "Appuntamento in Giardino"

L’APGI- Associazione Parchi e Giardini d’Italia propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa "Appuntamento in Giardino", con il patrocinio del ministero della cultura. La manifestazione, pensata come un’autentica "festa del giardino", nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in numerosi Paesi europei.

Per l’occasione, domenica 5 giugno, il giardino di Pojega offre le seguenti opportunità:

Ingresso di visita autonoma al giardino senza prenotazione: euro 5 p.p. anziché Euro 7.50.

Visita guidata alle ore 16, solo su prenotazione entro il 30 maggio a info@pojega.it posti limitati: euro 10 p.p. compreso il biglietto di ingresso.

Appoggiato come un cuscino sulla distesa dei vigneti di Valpolicella, lo storico Giardino di Pojega è celebre in tutto il mondo per il suo “teatro di verzura”, unico nel suo genere, tuttora perfettamente in ordine e utilizzato per selezionate occasioni. La spettacolarità del suo impianto, progettato alla fine del Settecento dall’architetto Luigi Trezza (1752-1823), si concilia con il desiderio del conte Antonio Rizzardi di avere un giardino «che contenesse angoli segreti quali già vagheggiati da poeti e filosofi» e il cui centro fosse «il desiderio del cuore», realizzato nella rotonda fontana racchiusa da quinte in cipresso, mortella e lauro. A questa ispirazione, univa però anche un grande senso della scenografia e del paesaggio e volle che Pojega divenisse il trionfo della prospettiva.

La sua unicità sta nel fatto che, a differenza dei canoni tipicamente inglesi in auge al tempo, Luigi Trezza riuscì a conciliare il formale giardino “all’italiana” della tradizione rinascimentale con il giardino “romantico”, nato per ricreare un sofisticato ambiente naturale. Il giardino è aperto al pubblico da aprile ad ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18. Inserito nel contesto è il punto vendita, che osserva gli stessi orari di apertura ed offre tutta la gamma di vini e prodotti di Guerrieri Rizzardi, storica azienda vitivinicola con sede a Bardolino che possiede vigneti e cantine in ciascuna delle zone classiche di produzione dei vini veronesi: Bardolino, Valpolicella, Soave e Valdadige. Si organizzano visite guidate per piccoli gruppi su prenotazione.