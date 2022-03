Visita guidata a Giardino Giusti: "La storia del giardino. Un giardino nella storia"

Entriamo nel mondo del verde e ammiriamo uno dei più rinomati giardini storici del Veneto: il Giardino Giusti. Esempio celebre del giardino all’italiana nato nel XVImo secolo. In questo viaggio nella storia vedremo come , dove e quando nascono i giardini, come l’evolvere della storia del verde ha portato alla nascita del giardino all’italiana ,il giardino alla francese, all’inglese, i giardini orientali. Ci accompagneranno letteratura, leggende, tradizioni, miti legate ai giardini ed alle piante, e potremo toccare con mano la forza della natura ed i cambiamenti climatici, che purtroppo, non hanno risparmiato questo gioiello del Rinascimento, unico nel suo genere in tutta la Regione del Veneto.

Prenotazione obbligatoria contattando la guida: Gustavo Romano

Cellulare/Whatsapp: 333 3772193

Prezzo: 12 euro a persona

Biglietto Giardino Giusti: 10 euro (7 euro se raggiungeremo le 15 persone)

APPUNTAMENTO: Ore 15.30 all’entrata del Giardino Giusti.