Il Forte di Lugagnano apre le sue porte ai veronesi per un "Open Day" tutto da scoprire

Un tuffo nella storia attraverso musei didattici rievocativi, visite guidate, balli, giochi vintage e soft air per grandi e bambini. Sabato 11 e domenica 12 il Forte di Lugagnano apre le sue porte per un Open Day con le attività di 12 associazioni che operano nel Forte. Il Forte di Lugagnano, passato dal Demanio al Comune di Verona, viene tenuto in vita proprio dalle tante iniziative proposte dalle associazioni presenti al suo interno. Questo fine settimana sarà speciale, perché tutte insieme si riuniranno per far conoscere e provare varie tipologie di attività.

Saranno aperti i musei Navale della Marina Militare, Vivere la Storia, Forte Rudolph e VI Alpini Storico. Ci sarà la possibilità di fare delle visite al Forte, grazie alla presenza di guide esperte, ma anche assistere a rievocazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale, con accampamenti, mezzi storici e abbigliamento dell’epoca, e anche due simulatori di un bombardiere in missione sulla città e di un rifugio.

In tema anche le proposte di ballo, con due workshop diTip-Tap e Pin-up Style; ci sarà il Softair, con la possibilità di praticare tiro statico a sagome, con arma da tiratore scelto e dinamico, con maggiore movimento. Anche i bambini potranno cimentarsi nel Softair, in modo giocoso grazie a piccole pistole ‘Nerf’. Presenti anche stand gastronomici.

Le associazioni partecipanti all’Open Day sono: Associazione Marinai d’Italia sezione di Verona, Associazione Culturale Vivere la Storia, Associazione Culturale Forte Rudolph, Protezione Civile 3 circoscrizione Grifone, Scuola di Ballo Asd Swingandtap, Gruppo storico VI Alpini, Parrocchia di San Massimo, Soccorritori ANIOC, Cinofili ‘Il Cerbero’, Softair GDI, Black Sails e Protezione civile Croce Bianca.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma sarà necessario essere in possesso di green pass o di tampone negativo effettuato entro 48 ore. È consigliata anche la prenotazione alle varie attività.

Alla conferenza di presentazione in Sala Arazzi sono intervenuti il vicesindaco Luca Zanotto, il presidente dell’Associazione Marinai d’Italia sezione di Verona Paolo Luigi Moletta, la presidente della Scuola di Ballo Asd Swingandtap Ilaria Tumminaro, il presidente dell’Associazione Culturale Vivere la Storia Umberto Nannini e il presidente del Softair GDI Matteo Martinelli.

«La città di Verona, grazie ad elementi architettonici conservati e mantenuti bene come il Forte di Lugagnano, permette a tante persone appassionate di diffondere la loro conoscenza storica, di un passato che comunque ci appartiene – dice il vicesindaco -. Questo evento è un’occasione per trascorrere bei momenti insieme, ma anche per scoprire tutti i cimeli, i musei e le piccole cose che fanno grande questa struttura».

