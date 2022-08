Gita di ferragosto da Verona a Vicenza

In ferie con Augusto, ma anche con Andrea, Paolo e Giambattista, ovvero Palladio, Veronese e Tiepolo. A Ferragosto, le ferie dell’imperatore Augusto, vi proponiamo per la tradizionale gita fuori porta una giornata lontana dal caos e dalla massa, a Vicenza, una citta' dal fascino nascosto, ma di grandi splendori artistici. Visiteremo lo stupefacente Teatro Olimpico del Palladio, il primo teatro stabile coperto della Storia con le scene piu' antiche al mondo animate in questo periodo da giochi di luce, il maestoso Palazzo Chiericati sempre del Palladio, l’elegante Villa Valmarana “ai nani” che racchiude uno dei capolavori assoluti di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, scopriremo l’appena restaurata Cena di San Gregorio Magno, monumentale capolavoro della maturita' artistica di Paolo Veronese, grande come un mini appartamento, raggiungeremo anche Villa La Rotonda, le piazze principali e molti dei tanti palazzi progettati da Andrea Palladio..

Un’intera giornata all’insegna della bellezza e dell’eleganza, per trascorrere Ferragosto lontano dalla folla e dal traffico. Ci sposteremo in treno e a piedi. Indispensabili scarpe comode e la curiosita' di un bambino, l’unico modo per conoscere “un luogo benedetto dal cielo, uno di quei nidi preparati dalla natura per la nascita dell'arte italiana” come scrisse a fine’800 uno dei piu' importanti curatori del Louvre.

Il costo di 50 euro include: visita guidata intera giornata, noleggio radio per tutta la durata del tour, biglietti di ingresso a Teatro Olimpico, Villa Valmarana “ai nani”, Palazzo Chiericati, biglietto andata/ritorno in treno.