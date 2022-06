La Famiglia Orlandi apre le porte del suo Frantoio: visite guidate, degustazioni e aperitivi

Prezzo non disponibile

Sabato 2 luglio la famiglia Orlandi apre le porte del suo frantoio di Illasi, per raccontare il mondo dell’olio extravergine d’oliva di qualità. A partire dal pomeriggio seminari, visite guidate, degustazioni e aperitivi animeranno un grande evento gratuito, che celebrerà una delle eccellenze più rinomate delle colline veronesi. Si parte alle 15.30 con una visita guidata al frantoio, un’occasione unica per scoprire come vengono lavorati e conservati gli olii di qualità di Famiglia Orlandi. La visita si ripeterà alle 16.45 e alle 18.

Alle 16, con repliche alle 17.15 e alle 18.30, spazio all’assaggio e all’approfondimento con il seminario di avvicinamento al mondo dell’olio condotto da Marco Fasoli, Ambasciatore dell’olio EVO italiano nel mondo e docente all’ICIF, International Culinary Institute for Foreigners di Asti. Nel corso della lezione, i partecipanti avranno l’occasione di conoscere i diversi aspetti legati alla produzione e alla qualità dell’olio EVO, nonché di degustare il “Fioi”, premiato come Migliore Olio della Regione Veneto 2022 da Airo e inserito all’interno della Guida tedesca Merum come unico olio del Veneto. Il Fioi si è aggiudicato inoltre le 5 gocce d’Eccellenza di Bibenda ed è considerato il migliore blend italiano dal Leone d’Oro, il concorso internazionale più antico e selettivo del mondo.

Alle 19.15 è in programma un aperitivo in frantoio, con prodotti tipici del territorio e un assaggio di gelato al gusto Olio EVO Fioi. Durante tutta la durata dell’evento, inoltre, è prevista la degustazione di bruschette con gli Extra Vergini del frantoio.

La tenuta della Famiglia Orlandi è all’interno di una suggestiva corte del ‘700, tra le verdi colline che circondano la Val d’Illasi. Qui, Carlo e Cristina Orlandi curano l’intera filiera della produzione dei loro olii, dalla raccolta all’imbottigliamento, nel pieno rispetto della natura e del territorio.

La partecipazione all’evento di sabato 2 luglio è gratuita. Per il seminario e la visita guidata è necessario prenotare allo 045-9000479 o tramite e-mail a info@oliofamigliaorlandi.it. L’appuntamento è al Frantoio Famiglia Orlandi, Località Americani 1 a Illasi. Per ulteriori informazioni: https://www. oliofamigliaorlandi.it/.