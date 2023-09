Scavi a Castelvecchio: visite guidate gratuite alla riscoperta della chiesa di San Martino in Aquaro

Il progetto intende approfondire lo studio e la valorizzare il sito e i resti archeologici della chiesa di San Martino in Aquaro, situata all’interno del cortile del Museo di Castelvecchio. L’edificio religioso, attestato già tra VIII e IX secolo, proseguì la sua funzione anche dopo essere stato inglobato all’interno del recinto difensivo scaligero, trasformandosi in cappella castrense, fino alla completa distruzione avvenuta nel corso dell’ammodernamento del complesso dei primi anni dell’Ottocento.

Il secondo obiettivo della ricerca è quello di approfondire la conoscenza del contesto urbano nel quale l’edificio insisteva, mettendo in relazione le nuove acquisizioni di scavo con i ritrovamenti di età romana, altomedievale e scaligera venuti alla luce nella zona, per chiarire la storia e l’evoluzione di uno snodo di fondamentale importanza del tessuto urbano cittadino. Il sito venne superficialmente indagato negli anni Sessanta del Novecento, quando una campagna di scavo rintracciò parte del perimetro dell’edificio, nel quale erano reimpiegati numerosi elementi di età romana ancora conservati in situ.

L’intenzione del progetto, che vede i Musei Civici lavorare in sinergia con l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento Culture e Civiltà, il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Mantova e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, è quella di tornare a indagare con metodologie più moderne quest’area, verificando tramite analisi non invasive la presenza e l’estensione dei resti archeologici per poi procedere alla successiva campagna di scavo, condotta con il coinvolgimento di studenti, dottorandi e docenti dell’Università degli Studi di Verona, sotto la direzione scientifica del professor Fabio Saggioro.

Si intende proporre alla cittadinanza e ai visitatori l’esperienza di un cantiere aperto, favorendo la partecipazione della comunità a questo importante momento di studio e riscoperta di un luogo di fondamentale importanza per la storia di Verona.

Visite guidate gratuite

Giovedì 28 settembre e giovedì 12 ottobre ore 16.30

La chiesa ritrovata, testimone della vita di una contrada scomparsa.

Durata: 1 ora

Giovedì 5 e 19 ottobre ore 16.30

Parola all'archeologia: strati e reperti ci raccontano il passato.

Informazioni e contatti

Durata: 1 ora

COSTO: visite guidate gratuite

BIGLIETTO: ingresso secondo tariffe vigenti consultabili a questo link https://www.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 44573

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro il giorno precedente. Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni:

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi-Venerdì 9-13/14-16. Sabato 9-13.

tel. 045 8036353 – 045 597140

Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Progetto di scavo a Castelvecchio - chiesa di San Martino in Aquaro / foto ufficio stampa Comune di Verona