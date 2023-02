Visita guidata a Castelvecchio, il padre di tutti i musei

Castelvecchio non è solo un museo. È il luogo da cui Antonio Avena iniziò la sua strabiliante avventura che lo portò a inventare il sistema museale scaligero e a costruire il mito di Verona città dell'amore. È l'edificio che consacrò Carlo Scarpa come uno dei massimi architetti mondiali del ‘900. È una pietra miliare in tutto il mondo della museografia moderna, ovvero della tecnica, architettonica e di design, con cui si allestiscono spazi espositivi, mostre e si conservano le opere d'arte. È il sito che segna politicamente l'inizio della Repubblica di Salò e della guerra civile dal '43 al '45. Ed è, naturalmente, una raccolta di opere d'arte fantastica ed unica, che racconta soprattutto di quel Medioevo straordinario di Verona Capitale, di una corte scaligera frequentata dai migliori artisti del tempo. Oltre due ore dedicate unicamente ad uno scrigno di Arte e Storia come nessuno ve l'aveva raccontato prima. Per mostrarvi il Castello da una prospettiva diversa.

