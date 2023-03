A Verona visite guidate gratuite all'ex campo di concentramento di Montorio 

Proseguono le visite guidate all'ex campo di concentramento di Montorio, gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della memoria. Grazie al Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, le associazioni hanno avviato le attività per far conoscere il luogo e il suo eccezionale valore storico. Il prossimo appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo, in due fasce orarie, alle 10 ed alle 11.30.

Per la prenotazione delle visite, assolutamente gratuite, è necessario compilare un form di prenotazione accedendo al seguente link: https://www.montorioveronese.it/campo-di-concentramento-di-montorio/. È richiesta la compilazione di un modulo per ogni persona che partecipa, al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni.

Le prossime visite, al momento non prenotabili, si terranno sabato 15 e domenica 16 aprile, sabato 27 e domenica 28 maggio e sabato 24 e domenica 25 giugno.