Do-re-fa-sol-la: 50 campane in concerto

In occasione del Concerto di Pentecoste che inizierà alle 18, propongo una passeggiata in centro storico “con il naso in su” per ammirare e parlare delle ‘torri musicali’ di Verona. La costruzione dei campanili e delle relative chiese (non sempre), qualche informazione sulla storia delle campane e la tecnica di suono "alla Veronese", molto complessa e con vere e proprie regole musicali, in modo da ascoltare e apprezzare maggiormente il tesoro inestimabile di architetture, conoscenze tecniche unite alla passione di tanti volontari che abbiamo a Verona. Con la preziosa consulenza della "Scuola Campanaria Verona" e in collaborazione con Sorseggiando Verona.

Data: Sabato 18.5.2024

Ora d’inizio: 15.30, durata 2 ora

Luogo d’incontro: davanti alla chiesa di S.Tomaso Cantuariense

Tariffa: 12 euro

Per prenotare inviare un whatsapp/messaggio a: 333-4620473

La passeggiata si effettua al raggiungimento di 12 iscritti

Adatto a chiunque -minorenni gratuito -ingressi non previsti

Si effettua anche in caso di maltempo

Foto Christina Zuegg