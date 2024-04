Visite guidate gratuite e "Caccia al Tesoro" al Museo Nicolis per festeggiare il 25 aprile e il primo maggio 2024

In occasione delle festività di giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, il Museo Nicolis rimane aperto! Saranno giorni di relax in cui vogliamo offrire a tutte le famiglie la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata con i propri cari, per le due giornate riserveremo infatti l’ingresso OMAGGIO agli ospiti da 0 a 18 anni. Bambini e ragazzi avranno inoltre l’occasione di mettere alla prova abilità e astuzia in due divertenti attività gratuite con prenotazione obbligatoria.

Il programma del 25 aprile e del primo maggio

Alle ore 11 si terrà il gioco “Sulle tracce del Pirata” (età consigliata 5-8 anni). Un’avvincente Caccia al Tesoro per i piccoli appassionati di avventure. Durante un tour guidato da un impavido esploratore tra le meraviglie del Museo Nicolis, i bambini avranno l'opportunità di testare le loro capacità di osservazione aguzzando la vista. Verranno sfidati a scovare le monete del tesoro, nascoste dal temibile pirata nelle sale del Museo.

Alle ore 15 si terrà il “Gioco Quiz” con la nostra mascotte Freccia (età consigliata 8-12 anni). Dopo un'entusiasmante visita guidata tra le straordinarie collezioni del Museo, i bambini metteranno alla prova la loro memoria con un coinvolgente Gioco Quiz in cui dovranno ricordare tutte le curiosità sugli oggetti scoperti durante la passeggiata. La mascotte Freccia premierà personalmente i giovani partecipanti con un regalo del Museo e poserà in via eccezionale per i tradizionali selfie!

Alla fine di ogni attività verrà rilasciato un simpatico attestato di partecipazione a tutti i partecipanti. Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona è un luogo originale per dare valore al proprio tempo libero, passeggiando immersi nella grande bellezza del design di centinaia di auto, moto, bici d’epoca e non solo. Storie, curiosità e invenzioni del XX secolo racchiuse in 6.000mq: dal primo motore a scoppio, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, alla mitica DeLorean DMC 12, famosa per il film "Ritorno al futuro".

Fanno parte della collezione oltre 200 auto d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette, 500 macchine fotografiche, 100 strumenti musicali, 102 macchine per scrivere, un’area militare con cimeli della Prima e Seconda Guerra Mondiale, modellismo e una rara collezione di 106 volanti di Formula 1. Opere dell’ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, storici e stilistici.

Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti

Prenota a questo LINK

chiama il numero +39 045 6303289 o scrivi a info@musenicolis.com

Lancia Astura e mascotte Freccia / foto ufficio stampa Museo Nicolis Verona