Visita guidata: "AstroLove Verona"

Il gladiatore romano Glauco, il Patrono di Verona San Zeno, il Sommo poeta Dante e il narratore inglese William Shakespeare sono legati da un imprevedibile comune filo conduttore: l’astrologia. In questo percorso, che partendo dall’Arena ripercorre alcuni luoghi shakespeariani, affronteremo la tematica astrologica nei secoli a Verona in compagnia di un’astrologa professionista, che al termine della visita illustrerà le affinità di coppia dei segni zodiacali ai partecipanti. “O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?” Romeo era un Ariete, mentre Giulietta era del Capricorno, tra loro sarebbe potuto funzionare? E tra di voi, come andrà? Avete "scelto" il segno giusto? Venite a scoprirlo!

Nell'ambito della rassegna Verona in Love, si propone un tour sulle compatibilità zodiacali nelle seguenti modalità: