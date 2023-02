Visita guidata: "L’arte sacra a Verona nei capitelli e nelle lapidi". L’itinerario che proponiamo questa volta si rivolge ad una realtà spesso trascurata o dimenticata della nostra città, perché presente sempre nei nostri frettolosi e distratti spostamenti cittadini, ma mai veramente interessati. Si tratta delle Lapidi e dei Capitelli, segni evidenti e discreti della devozione popolare e della memoria collettiva. È proprio nelle edicole sacre (dal latino Aedes 'casa del dio', 'Tempio'), nei capitelli architettonici, nelle lapidi, che si concludono voti comunitari o personali, quei capitoli di vita segnati da ringraziamenti o da dolori.

Le centinaia di immagini sparse nel territorio urbano raccontano piccole storie, tasselli di una vita cittadina dove la fede era soggetto primario, quasi una mappatura di realtà vissuta a fianco dei nostri antichi concittadini. Nella tradizione, si dice che la nascita dei capitelli fosse legata alla presenza di stretti vicoli, scuri e insidiosi, dove nei secoli passati le figure mal intenzionate si nascondevano nell'attesa di qualche malcapitato. In quei luoghi spesso sugli incroci, veniva posta una fonte di luce, quella stessa che in un secondo tempo è usata per illuminare una immagine sacra, divenendo così 'allarme celeste' contro le figure negative. E la stele, così come è chiamata la lapide in un contesto di archeologia, è una delle forme più antiche di arte funeraria.

Originariamente la lapide coincideva con il coperchio della bara o con la bara stessa, comunque ad indicare la posizione della sepoltura. Spesso avevano significato commemorativo, indicando il nome e la funzione sociale del defunto, ma frutto di una pietà collettiva che si rifletteva sull’individuo e sulla sua dipartita, ma nel contempo ci ferma un’immagine sul ruolo e anche sui dettagli di una vita vissuta anche secoli fa e che ci aiuta a capire di più la storia della nostra comunità.

Informazioni e contatti: https://veronaguides.com/arte