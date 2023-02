L’Arena di Verona: visita guidata al più importante teatro lirico al mondo il 5 marzo 2023. L’anfiteatro romano, l’Arena di Verona, rappresenta il simbolo della città. Oggi l’Arena di Verona è incastonata nel centro storico a fare da quinta a Piazza Bra’, ma un tempo, quando i Romani lo costruirono, il monumento fu collocato ai margini dell’urbe, fuori della cerchia delle mura. L’Arena di Verona riassume in sé quasi venti secoli di storia locale: il suo culto ha radici lontane, che risalgono all’umanesimo carolingio.

La fama goduta dall’anfiteatro nella coscienza civica dei veronesi porta così via via il monumento ad assumere sempre più il carattere di simbolo stesso dell’antica nobiltà. Di qui le cure per la sua conservazione ed i suoi ampi e numerosi restauri. L’Arena di Verona servì sempre e soprattutto per manifestazioni spettacolari. In epoca romana, ad esempio, fu usata per spettacoli di lotte fra gladiatori. Nel Medioevo e fino alla metà del settecento erano usuali in Arena anche giostre e tornei. Nel 1913, l’Arena di Verona sarà finalmente scoperta per quello che adesso è conosciuto come il primo vero e più importante teatro lirico all’aperto del mondo.

