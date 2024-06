Gli appuntamenti archeologici del fine settimana a Verona

LA VIA POSTUMIA A VERONA, SABATO 8 GIUGNO ORE 15 - L'itinerario si svolge dall'Arco dei Gavi fino a Porta Iovia, meglio conosciuta come Porta Borsari, che attraverseremo per percorrere il decumano, soffermandoci sulle numerose tracce antiche che vi si conservano. Raggiungeremo poi il foro e proseguiremo verso il fiume, alla ricerca dell'antico Ponte Postumio. Con l'occasione avremo il piacere di parlarvi dell'indagine archeologica nel cortile del Museo di Castelvecchio per approfondire lo studio dei resti archeologici della chiesa di San Martino in Aquaro.

Durata: 1 ora 30 minuti circa

Costo: 13 euro

Prenotazione obbligatoria: archeonaute@gmail.com

Posti limitati

LA VERONA SOTTERRANEA, DOMENICA 9 GIUGNO ORE 15 - Un pomeriggio dedicato all'archeologia veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. Area archeologica di via San Cosimo, area archeologica del Criptoportico di Corte Sgarzerie e Villa Romana di Valdonega, 3 siti archeologici in un unico percorso di visita, su e giù dal sottosuolo, per scoprire insieme una Verona antica e ricca di sorprese.

Durata: 3 ore circa

Costo: 20 euro

Prenotazione obbligatoria: archeonaute@gmail.com

Posti limitati

Area archeologica - Visione mosaico nido d'ape / foto ufficio stampa Associazione Archeonaute Onlus