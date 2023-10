Visita guidata: "Apriti museo Miniscalchi!"

Non serve una formula magica per svelare i tesori del Museo Miniscalchi-Erizzo, ma una visita speciale come quella che faremo assieme domenica 8 ottobre dalle 11 alle 12. Una domenica mattina diversa, in occasione della 10° edizione della Giornata nazionale delle famiglie al museo, da passare con i propri cari, alla ricerca di indizi e di curiosità su oggetti e personaggi della nobile famiglia che viveva nel bellissimo Palazzo Miniscalchi nel cuore della città di Verona.

Attraverso giochi in famiglia e “incontri” con personaggi del passato, saranno svelate molte curiosità sulle collezioni del Museo per scoprire cosa renda davvero prezioso ogni singolo oggetto in esso custodito. L'attività è adatta a tutti, a partire dai 6 anni, ed è stata pensata per permettere a ciascun membro della famiglia di contribuire al gioco con le proprie capacità e competenze.

Informazioni e prenotazione obbligatoria. Mail: edu@museominiscalchi.it