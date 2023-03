Virna Marangoni e Lele Zamperini in concerto alla Vecchia Rama

È un duo inossidabile, che si è formato «on the road», quello di Virna Marangoni e Lele Zamperini, che venerdì sera (10/03) dalle 21.15 la presidente di Musica Viva, Daniela «Dada» Benedini, ripropone a grande richiesta alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar.

«Sono una fan di Virna, conosco la sua storia e l’ho convinta a fare coppia strumentale con il grande batterista Lele Zamperini per supportare dinamicamente la sua grande forza e il suo indubbio carisma», spiegava la promoter in occasione del loro debutto in coppia, «nati dalle sue profonde esperienze di vita». «Qualche anno fa», sottolinea l’artista rodigina, «sono uscita da una brutta malattia che mi ha fatto cambiare prospettiva nella visione delle cose. Non bisogna mai scoraggiarsi, perché dietro le nuvole c'è sempre il sole e la vita con una mano ti toglie e con l'altra mano ti dà».

Nel 2016 l’artista partecipa con successo a «The Voice of Italy», in un'eccezione forse unica nella storia del talent per una over 30. Il repertorio rivisitato dagli artisti va da Patty Pravo a Battisti, al rock anni ‘80 ed a tutti i capolavori musicali popolar che invitano a cantare e ballare in compagniai.

