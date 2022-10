Al Teatro Modus lo spettacolo "Viola e il blu"

6 euro ridotto 3/12 anni - 7 euro intero - gratuito fino a tre anni non ancora compiuti - 6 euro enti convenzionati

Debutterà giovedì 10 novembre, in replica anche venerdì 11, alle ore 21 presso il Teatro Modus il nuovo spettacolo per famiglie Viola e il Blu di Fondazione Aida. La rappresentazione è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola che, per la prima volta, con Paola Barbato, ha scritto anche la drammaturgia.

Un spettacolo che, come il racconto, celebra la forza della diversità e l’importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Viola e il Blu è uno degli appuntamenti di Famiglie a Teatro 2022-2023, giunta alla quarantesima edizione. Organizzata entrambe da Fondazione Aida ets con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione

del Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, Mibact, Regione del Veneto, Arteven e il patrocinio della Provincia di Verona.

Acquisto direttamente presso il Teatro. Info 0458001471.