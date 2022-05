Vintage kilo sale Italy a Verona presso Porta Palio

Stiamo tornando a Verona. Ecco la terza edizione del "Vintage Kilo Sale Italy" a Verona! Prenota ora il tuo biglietto gratuito su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/335123692987. Come funziona il Vintage Kilo Sale Italy? Seguì questo link qui sotto:

Dalle ore 10 alle ore 20 presso Porta Palio dal 20 al 22 maggio 2022.

We're back at Verona. Here is the third edition of the "Vintage Kilo Sale Italy" in Verona! Book your free ticket now on eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/335123692987.