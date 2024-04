Vintage kilo sale Italy: edizione primaverile a Verona

Torna il Vintage Kilo Sale Italy a Verona dopo 2 anni. È l'evento ideale per chi ama il vintage, il riciclo, il riuso, la sostenibilità: Vintage Kilo Sale Italy. Al Baleno San Zeno in Via Re Pipino, a Verona, Sabato 4 e domenica 5 maggio (sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19) si potranno trovare oltre 5.000 capi vintage, anche di marca. Articoli Vintage, Second hand e Y2k, per tutti e per tutte le taglie.

Potrai Scegliere e provare i tuoi capi vintage ed acquistarli al kilo senza spendere tantissimo. Potrai tornare anche il giorno dopo troverai nuovi articoli a tua disposizione.

L'ingresso è Gratuito e Libero, ma consigliano la prenotazione.