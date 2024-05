Esplora la Valpolicella con Cantina Vogadori

Se sei un amante del vino in cerca di un'esperienza indimenticabile nella suggestiva Valpolicella, non perderti il weekend del 18 e 19 Maggio! In queste due giornate speciali, Cantina Vogadori ti invita a un tour coinvolgente attraverso i suoi vigneti e le sue cantine.

I tour degustazione sono programmati sia la mattina che il pomeriggio e promettono un'immersione completa nel mondo del vino. Durante la visita, avrai l'opportunità di scoprire i segreti della produ-zione vinicola e assaggiare una selezione di cinque vini pregiati, tra cui il celebre Valpolicella Classi-co e l'inconfondibile Amarone. Ma le sorprese non finiscono qui: potrai anche deliziarti con l'Olio Extra Vergine di Oliva, completando così un'esperienza gustosa e multisensoriale.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di esplorare la bellezza e i sapori autentici di questa ri-nomata regione vinicola. Prenota ora il tuo posto e preparati a trascorrere un weekend all'insegna del gusto e della scoperta con Cantina Vogadori

Dettagli dell'evento: