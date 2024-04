Weekend del vino sfuso a Negrar di Valpolicella presso la Cantina Vogadori

Vieni a scoprire l'autentica tradizione vinicola della Valpolicella presso la rinomata Cantina Vogadori! Se sei un amante del vino e desideri gustare il meglio della produzione locale direttamente dalla fonte, non perderti il nostro Weekend del Vino Sfuso! Quando: 25-26-27-28 aprile Orario: dalle 9 alle 17. Porta il tuo contenitore preferito o utilizza i nostri disponibili in loco e lasciati conquistare dai nostri pregiati vini sfusi. Oltre all'esperienza di degustazione, avrai l'opportunità di immergerti nella nostra atmosfera vinicola unica, circondato dai vigneti che donano vita ai nostri vini di qualità superiore.

Non perdere l'occasione di vivere un weekend all'insegna della tradizione e dell'eccellenza enologica nella suggestiva cornice della Valpolicella, la terra dell’Amarone. Ti aspettiamo numerosi per condividere con te la passione per il buon vino!

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattaci via whatsapp 00393289417228 o via mail info@vogadorivini.it. Vieni a degustare e a riempire il tuo contenitore con il meglio dei vini presso la Cantina Vogadori. Ti aspettiamo! Cantina Fratelli Vogadori, Negrar Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR), whatsapp: 00393289417228 via mail: info@vogadorivini.it.