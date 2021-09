Enogastronomia tipica e divertimento per il Festival dell'Uva a Castelnuovo del Garda

Anche quest’anno la tradizionale Festa dell’Uva, con il lungo percorso enogastronomico tra le vie di Castelnuovo del Garda, sarà sostituita dall’omonimo Festival a causa delle disposizioni ministeriali anti covid. Dal 16 al 19 settembre la manifestazione si svolgerà in una zona ben delimitata, dal Parco del Tionello alla torre Viscontea. Una collocazione che consente di regolare l’afflusso dei visitatori e garantire la sicurezza dei partecipanti.

Lungo il camminamento che porta alla Torre ci saranno stand, banchetti e postazioni per la degustazione di vino e prodotti di qualità. Verrà proposto un ricco programma di spettacoli musicali, d’intrattenimento, giochi per bambini, un mercato artigianale, iniziative sportive e altre attività che arricchiranno le quattro giornate di festa.

Nel Parco del Tionello troveranno posto le tradizionali casette di legno, che ospitano insieme Cantine e associazioni, per dare continuità a un aspetto al quale i castelnovesi sono particolarmente legati. Tuttavia l’ingresso avverrà sotto attenta sorveglianza.

«Con il Festival dell’Uva la comunità celebra il suo vino e soprattutto i suoi agricoltori, persone da ammirare per i loro sacrifici, per la costanza nel loro lavoro e per la capacità di reagire alle avversità – sottolinea il sindaco Giovanni Dal Cero –. Ringrazio la Pro loco, che con sensibilità e attenzione ha curato l’organizzazione dell’evento, le Cantine del territorio, valenti testimoni della nostra grande tradizione enologica, e tutti i partecipanti che rendono la manifestazione allegra e vitale».

«Abbiamo optato per una formula ridotta, ma non per questo meno curata, che abbina enogastronomia, musica e cultura – precisa l'assessore alle Manifestazioni Thomas Righetti –. Il Festival ha richiesto un grande impegno organizzativo che ha coinvolto Comune, Pro loco e le tante realtà associative ed economiche che ogni anno fanno la loro parte per promuovere sul piano turistico il nostro territorio».

