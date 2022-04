Vino e cioccolato: masterclass con maître chocolatier all'azienda agricola Falezze

Il 30 aprile alle ore 17 l’Azienda Agricola Falezze e il suo titolare, Luca Anselmi, aprono le porte a una Masterclass che indagherà uno degli abbinamenti più discussi in tema di vino: quello con il cioccolato. È dall’incontro con la maître chocolatier Francesca Caon che è nata l’idea di accettare la sfida e proporre a pochi fortunati (la disponibilità è di 15 posti) un’esperienza che certamente non dimenticheranno facilmente.

Tutti gli appassionati e degustatori di vino sanno che spesso si preferisce passare direttamente ai distillati per accompagnare un cioccolato fondente, a causa della patina untuosa che il burro di cacao lascia sulle papille gustative, unita alla persistenza prolungata dei tannini che si sommerebbe a quella del vino. La curiosità e maestria di Francesca Caon e la competenza enologica di Luca Anselmi hanno prodotto, dopo diversi assaggi preparatori, una serie di abbinamenti davvero intriganti, in cui le note olfattive e gustative si fonderanno con quelle tattili, avvolgendo gli ospiti in un abbraccio fortemente emozionale (e forse un tantino afrodisiaco…).

«Questo evento è la dimostrazione del fatto che quando c’è la qualità non esistono limiti insuperabili, per cui ho accettato volentieri la sfida di accostare i miei vini alle creazioni di Francesca, convinto che gli abbinamenti scelti non mancheranno di conquistare i nostri compagni di degustazione», afferma Luca Anselmi.

«È un grande piacere per me organizzare un'esperienza di vino & cioccolato per la prima volta con una cantina veronese - afferma Francesca Caon - si tratta di un format capace di produrre nuovi stimoli e generare consapevolezza nel consumatore su uno dei prodotti più amati, di cui spesso si conosce molto poco. La degustazione vino & cioccolato è un canale che dà voce a due mondi, quello del vino e del cioccolato, così affascinanti ma così complessi».

Programma:

Ore 17: Accoglienza dei partecipanti e saluti di benvenuto

Ore 17.15: Tecniche di assaggio di cioccolato e vino. Degustazione dei vini Falezze abbinati a diversi tipi di cioccolato

Ore 19: Conclusione, Sessione Q&A

Il menù prevede:

Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2015 con cioccolato fondente monorigine Perù al 76% Piura e fragole.

Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2014 in abbinamento con cioccolato al latte al 35% Nocciola IGP Piemonte e cannella.

Amarone della Valpolicella DOCG 2013 con cioccolato fondente monorigine Perù Cuzco al 70% lavanda e albicocca

Grappa di Amarone 2017 con cioccolato fondente monorigine Perù Cuzco e sale marino integrale di Cervia.

Quota di partecipazione: 70 euro previa prenotazione obbligatoria a event@falezze.it. Green Pass obbligatorio.