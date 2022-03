Verona capitale del vino: in fiera la 54esima edizione di Vinitaly

Vinitaly torna in presenza a Verona, la città capitale del vino, con la 54esima edizione che si svolgerà dal 10 al 13 aprile 2022. L’evento è organizzato da Veronafiere e prevede quattro giorni di degustazioni guidate, walk around tasting, conferenze, workshop ed eventi B2B.

Appuntamento a Verona, presso Veronafiere, viale del Lavoro 8, da domenica 10 a mercoledì 13 aprile 2022??.

Continuato dalle 9.30 alle 18, da domenica a martedì l’ingresso è consentito fino alle 17.

?Mercoledì l’ingresso è consentito fino alle 16.

Dall’Europa agli Stati Uniti, da Singapore al Giappone, dall’Eurasia fino agli emergenti mercati africani. Accelera il piano strategico di Veronafiere per l’edizione numero 54 di Vinitaly che, con più di 4mila aziende espositrici. Sono 60 i paesi coinvolti dal programma di promozione, comunicazione e incoming targato dalla Spa fieristica e da Ice Agenzia. A Vinitaly saranno presenti anche delegazioni dal Centro America, in particolare dall’emergente Messico. Grazie anche alla collaborazione col ministero degli Affari esteri, e dopo la modifica delle regole dall'1 marzo, e? confermata anche la presenza di operatori provenienti dal Giappone. Alla buyer list si aggiunge anche l’Africa. In particolare, ad oggi si registra l’adesione di operatori da Kenya e Mozambico, mentre Ice ha contatti in corso con buyer di Camerun e Angola.

Il 54° Vinitaly si svolgera? in contemporanea a Enolitech, Salone internazionale delle tecnologie per la produzione di vino olio e birra e a Sol&Agrifood, la rassegna dedicata all’agroalimentare di qualita?. Nel centro di Verona, torna per i wine lover l’iniziativa Vinitaly and the City che coinvolgera? Regioni, aziende e il mondo cooperativo.

Veronafiere ha sviluppato un efficace sistema di prevenzione anti Covid-19 attraverso uno specifico protocollo sanitario, per permettere agli operatori di dedicarsi esclusivamente al proprio business, partecipando agli eventi in totale sicurezza.

