A Verona torna Vinitaly and the City, il fuorisalone del vino in centro storico

Torna Vinitaly and the City, il fuorisalone del vino nel cuore della citta di Verona. Talk tematici, installazioni, scenografie tematiche, performance ed eventi speciali per far vivere l'eleganza e i valori dell'evento più atteso dell'enogastronomia italiana d'eccellenza.

Appuntamento in Piazza dei Signori, Torre dei Lamberti, Loggia Antica, Loggia di Fra Giocondo, Cortile del Tribunale e Cortile Mercato Vecchio.

Quattro giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi nel cuore di Verona, Vinitaly and the City vi coinvolgerà in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del vino e delle bellezze dei luoghi più significativi nel centro storico di Verona, città patrimonio mondiale Unesco.

L'evento si terrà dall'8 all'11 aprile 2022.

Orario continuato dalle 12 alle 24.

Venerdì 8 aprile si aprirà con l'inaugurazione alle 17.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.vinitalyandthecity.com/.