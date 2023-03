A Verona torna Vinitaly and the City

Torna a Verona l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly: quattro giorni di degustazioni, incontri ed eventi diffusi nel cuore di Verona. Vinitaly and the City vi coinvolgerà in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del vino e delle bellezze nei luoghi più significativi del centro storico di Verona, città patrimonio mondiale Unesco.

Il calendario

Venerdì 31 marzo 2023 dalle 18 alle 23

Sabato 1 aprile 2023 dalle 15 alle 23

Domenica 2 aprile 2023 dalle 15 alle 23

Lunedì 3 aprile 2023 dalle 18 alle 23

Le location

Piazza dei Signori

Nella Loggia di Fra Giocondo sarà allestita una Grande Enoteca di vini italiani della cooperazione: spumanti, bianchi, rossi e rosati, espressione dei diversi terroir, per soddisfare i gusti di tutti gli appassionati. In Loggia Antica è l’arte della Mixology ad essere protagonista, i migliori bartenders si esibiranno nella preparazione di cocktail a base di vini, liquori e distillati.

Al centro di Piazza dei Signori una lounge con sedute dedicate al pubblico di Vinitaly and the City per degustare vini e cocktail ammirando le eleganti architetture dei palazzi che fanno da cornice. Per un brindisi mozzafiato si potrà salire inoltre sulla panoramica terrazza della Torre dei Lamberti, uno dei punti più alti della città con vista da cartolina dove ad aspettarvi è il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Cortile Mercato Vecchio

Nella suggestiva cornice di Cortile Mercato Vecchio un percorso di degustazione per scoprire nuovi vini e prodotti agroalimentari di eccellenza. Nella lounge al centro della piazza si terranno i Wine Talk di Vinitaly and the City condotti da Sissi Baratella, enologo, wine writer e comunicatrice del mondo del vino, che coinvolgerà il pubblico in un appassionante racconto del vino che prevede anche il coinvolgimento dei produttori.

Cortile del Tribunale

Tra i protagonisti di questa piazza ci sarà la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Giunta alla sua 36esima edizione, la guida Vini d’Italia del Gambero Rosso offre ogni anno una puntuale fotografia del panorama vinicolo del nostro Paese. Nel fitto programma del Vinitaly and the City, il Gambero Rosso si inserisce con una degustazione che coinvolgerà molte delle aziende presenti nella pubblicazione premiate con i Tre Bicchieri e i Due Bicchieri Rossi, un itinerario che andrà a toccare sia le più prestigiose zone vinicole italiane, sia quelle che stanno venendo alla ribalta negli ultimi anni.

Informazioni e contatti

Web: https://vinitalyandthecity.com/.