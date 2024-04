Vinicio Capossela live al Teatro Romano: "Altri tasti canzoni urgenti"

Vinicio Capossela live al Teatro Romano con l'Accademia D’archi Arrigoni: "Altri tasti canzoni urgenti" il 27 luglio 2024. Il 21 aprile 2023, è uscito “Tredici canzoni urgenti”, il dodicesimo album in studio di Capossela prodotto da La Cùpa e distribuito da Warner Music, che vince la Targa Tenco come Miglior album in assoluto. Canzoni che nascono dalla necessità di affrontare e confrontarsi con le problematiche più stringenti che affollano un mondo ormai supino, sprofondato sul divano

Un mondo in cui ogni cosa, compresa l’emozione, è stata domiciliarizzata e su cui si va abbattendo la peggiore delle catastrofi: la guerra, con tutto il corollario di avvelenamento, di semplificazione, di inflazione, di vanificazione di ogni sforzo “culturale” (argomento ben anticipato dalla prima delle canzoni urgenti, La crociata dei bambini, un brano contro tutte le guerre)”. Dopo questo album di grandissimo successo, siamo in trepidante attesa di scoprire lo spettacolo che ci riserverà il cantautore.

Info: https://www.eventiverona.it/index.php/event/vinicio-capossela/

Vinicio Capossela / Foto via ufficio stampa Estate Teatrale Veronese