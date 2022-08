Tra affreschi di ville storiche e vigne: degustazione itinerante con 4 tappe

Vi piace il buon vino? Se sì, questa è l’esperienza giusta per assaggiare e apprezzare i deliziosi vini della Valpolicella! Vivi appieno l’atmosfera di Palazzo Montanari con questo tour itinerante, dove arte e vino si fondono per vivere un’esperienza indimenticabile! Questo tour itinerante si sviluppa in 4 tappe. Per ognuna di queste tappe avrai la possibilità di assaggiare i quattro vini dell’azienda:

Prima Tappa “Tra i vigneti”: in questa tappa potrai goderti un bicchiere di Valpolicella in mezzo alle vigne, tra i filari dell’antico brolo che circonda la Villa. Seconda Tappa “Roccolo di Caccia”: proseguendo il percorso ti troverai in una distesa di prato verde, con vista dominante sulla Valpolicella, assaggiando il secondo vino, il Ripasso al roccolo di caccia. Terza Tappa “Sala Affrescata”: nella terza tappa continueremo il cammino all’interno della maestosa Villa tra le stanze che narrano, affresco dopo affresco, le vicende degli Dei, tratte dalle storiche Metamorfosi di Ovidio. Nella Villa si proseguirà con la degustazione del terzo vino, l’Amarone, tra i canti dell’Orlando Furioso. Quarta Tappa “Corte Interna”: il percorso si concluderà con un calice di Recioto, sotto il meraviglioso portico con vista panoramica, in un’atmosfera di assoluta calma e tranquillità, dove la natura della vigna farà da protagonista.

Con questo splendido tour avrete modo di visitare luoghi storici, degustare vini classici immersi nei vigneti della Valpolicella e i suoi meravigliosi paesaggi!

Orari: 10 | 14:30 | 16:30 | Dal lunedì al sabato. Domenica su richiesta.



Ritrovo: Palazzo Montanari in Via Bure Alto 11 – 37029 San Pietro in Cariano (Veneto)

Durata: 2 ore

Costo: 50 euro a persona. La quota comprende: Esperienza itinerante di 4 tappe tra vigneti e arte + Degustazione guidata dei 4 vini rossi a cura del produttore + Visita guidata alla Villa storica.