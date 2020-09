A Villa Ormaneto di Cerea un incontro sulla civiltà delle Ville Venete

Associazione Ville Venete dell’Adige organizza in Villa Ormaneto a Cerea (in Via Isolella Bassa, 7), martedì 6 Ottobre alle 20.45, un incontro sulla civiltà delle Ville Venete.

Conduce: CARMEN GASPARINI.

Interverranno: CAMILLA DE SANTI, ANGELO GRELLA, LUCA AZZANO CANTARUTTI.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: telefona 0442 49 10 12 oppure email info@villevenetedelladige.it.