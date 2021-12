Il Villaggio di Natale fa tappa in Quarta e Quinta Circoscrizione a Verona

La Magia del Natale si diffonde nei quartieri. È stato presentato in sala Arazzi il “Villaggio di Natale in 4ª e 5ª Circoscrizione”, promosso dall’Associazione Pro Loco Verona con il patrocinio e il contributo del Comune di Verona e di Amia. Il primo appuntamento sarà in Quarta Circoscrizione, l’11 e 12 dicembre dalle 9 alle 21, al campo parrocchiale San Giovanni Evangelista a Santa Lucia nell'area messa a disposizione dalla Parrocchia, con giochi, stand e gadget per bambini e famiglie nel segno dell’ambiente. Amia è infatti partner dell’iniziativa e partecipa alle due giornate per informare, sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti in percorsi ludico-didattici all’insegna del rispetto e della sostenibilità con piccoli ma importanti gesti quotidiani.

Grandi e bambini potranno cimentarsi nel “gioco delle biglie”, un simpatico e divertente strumento che permetterà di conoscere, divertendosi, le caratteristiche di vari materiali e le loro possibili tecniche di riuso. Sempre al villaggio di Natale sarà inoltre presente uno stand dove saranno distribuiti gadget e materiale informativo per la corretta raccolta differenziata e sulle principali attività di Amia. Per l’occasione sarà distribuito il nuovo Dizionario dei Rifiuti, mentre appositi contenitori differenziati per le varie tipologie dei rifiuti saranno posizionati nei punti nevralgici della manifestazione. Amia provvederà infine agli interventi di pulizia straordinaria di tutte le vie e le piazze interessate dalla kermesse.

Domenica 12 da non perdere la “Quart4longa di S. Lucia”, camminata libera non competitiva promossa da ASD Noi La Sorgente, a partecipazione gratuita per le vie delterritorio circoscrizionale su un percorso ad anello di circa 7 km, con partenza alle ore 9 dal parco giochi di via Murari Bra n. 39/a. La camminata, con punti di ristoro per i partecipanti lungo il percorso e all'arrivo, è aperta a tutte le età. Lungo il percorso verranno raccolte le letterine di Santa Lucia. Per informazioni segreteria Noi La Sorgente 338 2045927 - segreteria@asdnoilasorgente.it

La settimana successiva, il 19 dicembre dalle 11 alle 21 in piazzale Roma a Ca’ di David, il Villaggio di Natale animerà la Quinta Circoscrizione, con le tradizionali casette degli stand gastronomici, giostre e spettacoli. Il tutto con la presenta di Babbo Natale.

Alla presentazione in sala Arazzi sono intervenuti l’assessore al Decentramento Marco Padovani, l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise, il vicepresidente di Amia Alberto Padovani, il presidente della Pro Loco di Verona Marco Rigo, il presidente della Quarta Circoscrizione Carlo Badalini e il consigliere Christian Galletta, il presidente della Quinta Circoscrizione Raimondo Dilara e i consiglieri Moreno Bronzato e Stefano Ubaldi, il presidente del circolo Noi La Sorgente Berardo Taddei e il parroco di Santa Lucia Antonio Sona.

«Il Villaggio di Natale è un’iniziativa molto importante che va a completare il lavoro iniziato insieme all'assessorato al Commercio anche nelle altre Circoscrizioni - ha detto l'assessore Padovani -. Non ultimi dunque sono gli eventi che si svolgeranno nelle due Circoscrizioni coinvolte, con il valore aggiunto che nella Quarta l’evento sarà in concomitanza con la Quart4longa. Vanno inoltre ringraziate tutte le realtà che contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa».

«Grazie alla sinergia e alla collaborazione di tutti abbiamo raggiunto un altro importante traguardo portando i mercatini di Natale all’interno dei nostri quartieri – ha affermato l’assessore Zavarise -. Abbiamo cercato di valorizzare determinate località, valorizzandole e rivitalizzandole. L’importanza dei nostri quartieri infatti passa anche dal valore che riusciamo dare loro tramite iniziative che speriamo possano essere apprezzate da tutti».