Villafranca Verona, parliamo di stomaco e di pelle, le barriere della prevenzione

Lo stomaco, e più propriamente l’intestino, e la pelle, per quanto diversi e distanti ci possano sembrare, hanno molti punti in comune ed esiste un sottile filo che li unisce: basti pensare che condividono lo stesso linguaggio biochimico. Sono le nostre barriere più importanti verso l’esterno, ma come possiamo prendercene cura?

Se ne parla all’interno del ciclo di incontri online dal titolo PrevenzioneOnTour che si terrà giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 18 in streaming sui canali Youtube e Facebook . L’incontro dal titolo “Dalla pelle allo stomaco, come proteggere le nostre barriere” vedrà la partecipazione degli specialisti del Centro di medicina Villafranca Verona Day Clinic, Dott. Andrea Giovannini, Dermatologo e Dott.ssa Sara ugolini, Nutrizionista. Con la dottoressa Sara Ugolini, Nutrizionista del Centro di medicina Villafranca Day Clinic Verona parliamo di:

Interazione tra microbiota intestinale e interazione con l’esterno

Cosa succede quando il microbiota intestinale "lavora" male.

Esempio di dietra anti infiammatoria

L’alimentazione nei bambini e il legame con i disturbi dermatologici

Una dieta pret-a-porter, a casa e fuori casa.

Con il Dott. Andrea Giovannini, Dermatologo del Centro di medicina Villafranca Day Clinic Verona parliamo di:

la cute, come è fatta e quali funzioni svolge come barriera

le alterazione delle barriera cutanea

la dermatite atopica nei bambini

l’importanza della vitamina D - raggi UV, benefici e danni

la prevenzione del melanoma, regola dell’ ABCDE per il paziente

la dermatoscopia.

Ospite dell’incontro il Sindaco di Villafranca Verona, Roberto Luca Dell’Oca, che porterà il suo contributo su come si sia affermata tra la popolazione la cultura della prevenzione, nello specifico del momento particolare che stiamo attraversando in seguito alla pandemia da Covid-19. Moderatore dell’incontro Marco Ceotto, articolista di Medicina Moderna, rivista dedicata ai temi della salute e prevenzione.

Informazioni e contatti

Incontro in streaming su Youtube e Facebook giovedi 21 gennaio ore 18. Si potrà accedere anche con l’hashtag #prevenzioneontour #ioprevengo #villafranca #verona

Per Info Segreteria organizzativa: tourprevenzione@ centrodimedicina.com Tel. 320 4321544 .