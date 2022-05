Villafranca Fest è...Villafranca a tutta birra!

La manifestazione verrà inaugurata Venerdì 27 maggio con la musica di CORRADO DJ Back on Tour 22. ?Sabato 28 maggio ritornerà l’imperdibile appuntamento con il SUMMER XMAS il party di Natale più cool dell’ anno Domus D Live Show direttamente da RADIO VIVA FM. La programmazione prosegue domenica 29 maggio con la DIVISION BAND e lo storico Io storico tributo ai PINK FLOYD.

La seconda settimana inizia mercoledì 1 giugno la serata sarà dedicata ai suoni di RADIO STUDIO PIU' DANCE PARTY … Terremoto nel Castello con DJ DAMI & J-ASK Giovedì 2 Giugno in arrivo sul palco di Villafranca Fest Diapason Band, la più famosa tribute band del mitico Vasco Rossi che da ben 38 anni omaggia la leggenda del rock italiano. Vietato mancare!

L’evoluzione della musica dance in Italia, dagli anni ’70 ad oggi, in uno spettacolo senza eguali venerdì 3 giugno protagonista la musica afro di Yano Dj Music, Ottomix, Live Performer Kuma. Sabato 4 giugno per la prima volta a nel Castello Scaligero direttamente dall’ART CLUB di Desenzano del Garda Sebastian Bayl & Jonny Voice special guest Grace e Elena di Troia La manifestazione si concluderà domenica 5 giugno, protagonista della serata l’icona del Rap Italiano: INOKI SHOWCASE, pronto a coinvolgere il pubblico villafranchese con tutta l’emozione del live. Tra i vari appuntamenti non può mancare lo sport in tutte le sue forme.

Giovedì 2 Giugno VOLLEY GREEN VOLLEY 4VS4 misto (info e iscrizioni millenniumcup.vr@gmail.com) Domenica 5 una giornata dedicata alla danza: Battle danza, Gara nazionale di freestyle e Open act artisti Villafranca. Le domeniche propongono pomeriggi di divertimento per le famiglie con giochi dedicati ai bambini e musiche dei cartoon.

Durante tutta la manifestazione sarà presente una zona dedicata ai bambini con gonfiabili e animazione. All'interno del Castello un’ampia varietà di stand gastronomici street food allieterà le serate di festa. Ogni sera le cucine saranno aperte dalle ore 19.

A Villafranca Fest l'ingresso è gratuito tutte le sere. Bevi responsabilmente.

Web: https://www.eventicittaviva.it